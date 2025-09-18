Хабаровский минздрав прокомментировал лидерство региона в «рейтинге наркомании»

Количество впервые поставленных в 2024 году диагнозов «наркомания» свидетельствует не о росте заболеваемости, а об эффективности работы служб оказания наркологической помощи. Об этом заявили «Ъ» в минздраве Хабаровского края в четверг, после публикации данных рейтинга регионов по впервые установленному диагнозу «наркомания». В составленном Минздравом РФ рейтинге регион занимает первую позицию с показателем 19,6 на 100 тыс. населения.

«Это показывает, сколько человек впервые обратились за наркологической помощью и получили ее. Это не плохой показатель, а даже хороший. Он говорит о том, что наркозависимые не уходят в какие-то частные центры, не прячутся от наркологов, и не боятся обратиться в госучреждение. Это характеризует и активность врачей-наркологов, которые выступают с лекциями, доносят информацию до людей»,— приводит минздрав слова главного внештатного психиатра-нарколога Хабаровского края, завотделением Краевой клинической психиатрической больницы им. И. Б. Галанта Константина Сливко. Плохим показателем считается смертность от наркотиков, а по этому пункту в регионе ситуация значительно лучше многих.

Роста заболеваемости в регионе не отмечается, примерно такие же показатели были и в предыдущие годы. «Есть регионы, где “шифруют” таких пациентов, где пациенты не доходят до врачей. Там, конечно, этот показатель гораздо ниже»,— подчеркнул господин Сливко. По его словам, разработка каких-либо программ по снижению числа обращений к наркологам в регионе не предполагается.

Эрнест Филипповский, Хабаровск