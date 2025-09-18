Наивысший в РФ уровень заболеваемости наркоманией отмечен в Хабаровском крае

Хабаровский край возглавил составленный Минздравом РФ рейтинг регионов по впервые установленному диагнозу «наркомания» за 2024 год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства. Этот показатель в регионе составил 19,6 на 100 тыс. населения.

Второе место занимает Новосибирская область с уровнем заболеваемости 18,4, на третьем — Свердловская область с показателем 17,7. На четвертой позиции Красноярский край (16,5), на пятой — Сахалинская область (15,7). Также упомянуты Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), Алтайский край и Еврейская автономия (по 13,7).

Вместе с тем, названы и два региона, где в прошлом году не добавилось ни одного наркомана — это Ненецкий и Чукотский автономные округа. На последних строчках рейтинга также Чувашия (1,4), Белгородская (3,2) и Оренбургская (3,4) области.

Эрнест Филипповский, Хабаровск