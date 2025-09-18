РБК: Мантуров предложил дофинансировать программу льготного лизинга судов

Первый вице-премьер Денис Мантуров предложил президенту Владимиру Путину дополнительно профинансировать программу льготного лизинга судов на 200 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на источники в судостроительной области.

По информации издания, обращение было направлено в августе. Денис Мантуров предложил перераспределить на льготный лизинг 65,7 млрд руб. из других статей федерального проекта «Производство судов и судового оборудования» при формировании бюджета на 2026-2028 годы. Еще 134,3 млрд руб. заявлены как дополнительная потребность в финансировании.

Согласно предложению вице-премьера, дополнительное финансирование необходимо для исполнения поручений правительства по загрузке строящейся Московской верфи, которая будет производить электрические пассажирские суда. По словам собеседников РБК, увеличение размера программы на 200 млрд руб. позволит построить не менее 180 пассажирских и грузовых судов.

