Уголовное дело Алана Марзаева будет рассматриваться в Уфе

Как стало известно «Ъ-Уфа», Шестой апелляционный суд отказал прокуратуре Башкирии в изменении подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера республики Алана Марзаева. Надзорное ведомство просило перенести судебные заседания за пределы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Марзаев на встрече с жителями Уфы

Фото: Идэль Гумеров Алан Марзаев на встрече с жителями Уфы

Фото: Идэль Гумеров

Алан Марзаев был задержан 30 сентября прошлого года. Ему вменяется получение взятки от руководства дорожно-строительной компании за покровительство при распределении государственных подрядов. С осени прошлого года бывший чиновник находился под арестом в Москве, но в августе был этапирован в Уфу. Ленинский районный суд Уфы продлил его арест до 6 ноября.

Олег Вахитов