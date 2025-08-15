Уголовное дело экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева вернули в Уфу

Уголовное дело бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), вернулось в Уфу, сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии настаивает на том, чтобы уголовное дело рассматривалось за пределами республики.

«Судом постановлено направить уголовное дело в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства прокуратуры»,— говорится в пресс-релизе.

Ленинский районный суд продлил арест господина Марзаева до 6 ноября 2025 года. Также под арестом останется имущество свидетелей по уголовному делу.

Алан Марзаев с августа 2022 года в должности вице-премьера Башкирии курировал сферу ЖКХ, строительство и транспорт. 30 сентября 2024 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С 1 октября обвиняемый содержался в одном из московских СИЗО.

Наталья Балыкова