Каждый второй южноуралец отказывается снижать зарплатные ожидания

В третьем квартале 2025 года 50% соискателей и работников из Челябинской области отказываются уступить в зарплатных ожиданиях, даже если это приведет к гарантированному трудоустройству или сохранению уже имеющегося места. По сравнению с первым кварталом количество тех, кто не станет проявлять гибкость в этом вопросе, уменьшилось на 8%, сообщает hh.ru.

Меньше всего склонны к уступкам представители высшего и среднего менеджмента (65%), страховые агенты (62%), специалисты из сферы автобизнеса (61%), менеджеры по закупкам (60%) и производственники (59%). Кроме того, работодателям сложнее будет убедить сократить зарплатные ожидания молодых специалистов, которые уже начали активно строить карьеру: в возрасте 25-34 лет от такого предложения откажутся 57% кандидатов, в возрасте 35-44 года еще больше — 60%.

Четверть жителей региона готовы ради возможности быстрее найти работу или сохранить место трудоустройства уменьшить сумму желаемого жалованья (+3% с начала года). Больше всего таких ответов дали IT-специалисты (41% из них), агенты по страхованию (33%), маркетологи (32%), специалисты из индустрии развлечений (32%), аграрии и юристы (по 30%). Обычно наиболее гибкими в этом вопросе оказываются начинающие специалисты до 18 лет: 46% из них склонны договариваться о вознаграждении при гарантии трудоустройства.

Каждый четвертый работник не смог однозначно решить, согласится ли он на уменьшение суммы заработной платы ради получения места, и доля таких ответов выросла на 4% с начала года. Специалисты платформы hh.ru подчеркивают, что вместе с сокращением доли тех, кто уверен в своих запросах, это может говорить о росте тревожных ожиданий среди жителей региона.

Виталина Ярховска