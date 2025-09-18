В Челябинске завели уголовное дело после падения пенсионерки в автобусе

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после падения 86-летней жительницы регионального центра в автобусе, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СКР, утром 16 сентября транспортное средство начало движение на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска, и в этот момент пенсионерка упала, получив травмы. По информации СМИ, это произошло в автобусе-гармошке. Местную жительницу увезла бригада скорой помощи.

Следователи получили необходимые материалы из больницы и документацию об организации перевозки пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска