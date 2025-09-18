Силы ПВО за ночь сбили 43 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 11 БПЛА сбили над Волгоградской областью, пять — над Курской областью, три — над Крымом, один дрон — над Белгородской областью.

В Ростовской области атака БПЛА отражена в городе Новошахтинске и шести районах региона, никто не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава, пожар потушили на площади 800 кв. м. В Белгородской области дрон атаковал машину в городе Шебекино, в результате погиб мирный житель. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.