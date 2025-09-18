Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

В результате атаки БПЛА на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Авто было уничтожено огнем.

Брат погибшего находился вместе с ним в автомобиле, его в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

С 22:00 мск на всей территории региона действует опасность атаки БПЛА.