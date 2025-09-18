Губернатор назначил врио главы Красноярска

Роман Одинцов назначен врио главы Красноярска. Соответствующий указ издал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В документе указывается, что господин Одинцов будет исполнять эти полномочия «до дня избрания в установленном порядке и вступления в должность главы города Красноярска». Ранее Роман Одинцов занимал пост первого вице-мэра.

До последнего времени администрацию Красноярска в статусе и. о. возглавлял вице-мэр Алексей Шувалов.

Как писал «Ъ-Сибирь», 16 сентября горсовет Красноярска удовлетворил заявление находящегося под арестом мэра Владислава Логинова о досрочной отставке. Согласно краевому закону, первый глава вновь образованного городского округа Красноярск избирается горсоветом первого созыва из числа кандидатов, представленных губернатором Красноярского края.

Валерий Лавский