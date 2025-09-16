Отставка с неизвестными последствиями

Красноярский горсовет принял отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и находящегося в связи с этим в московском СИЗО. В ходе обсуждения этого вопроса выяснилось, что в муниципальном парламенте не знают в точности порядка предстоящей передачи власти в Красноярске, который недавно сменил статус — с города на городской округ. Не исключено, что нового главу без приставки «и. о.» красноярцы получат только в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На посту мэра Красноярска Владислав Логинов проработал ровно три года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На посту мэра Красноярска Владислав Логинов проработал ровно три года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание красноярского горсовета состоялась 16 сентября. О том, что депутатам предстоит голосовать за досрочное сложение полномочий мэра Владислава Логинова, стало известно только накануне. В понедельник этот вопрос рассмотрела и внесла в повестку дня предстоящей сессии профильная комиссия по местному самоуправлению.

«Вчера в городской совет депутатов поступило письменное заявление главы города Красноярска об отставке по собственному желанию»,— сообщила председатель комиссии Елена Южакова («Единая Россия») на сессии, которая состоялась 16 сентября, — ровно через три года после инаугурации мэра Владислава Логинова. Как выяснилось, соответствующее заявление мэр написал 31 июля, но курьер доставил его в муниципальный парламент только 15 сентября.

Владислав Логинов был избран мэром в 2022 году на пять лет по итогам конкурсной процедуры. Он сменил на этом посту Сергея Еремина, который также сложил полномочия досрочно. 9 июня 2025 года сотрудники СКР и ФСБ задержали мэра, которому затем предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Владислава Логинова отправили в Москву, где расследуется дело, и арестовали, поместив в одно из столичных СИЗО. И. о. мэра в настоящее время является Алексей Шувалов.

«После этого мы как дальше будем действовать? Кто может пояснить? Процедура избрания главы города как будет выглядеть?»,— поинтересовался у руководства горсовета руководитель фракции ЛДПР Семен Сендерский.

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня 2025 года вступил в силу региональный закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Он создал Красноярский городской округ, в состав которого, помимо Красноярска, вошли Мининский, Солонцовский и Элитовский сельсоветы, а также поселок Березовка.

По словам госпожи Южаковой, в качестве первого шага губернатору Михаилу Котюкову предстоит в течение 10 дней назначить и. о. мэра. Затем, не более чем за полгода, должны пройти процедуры избрания нового мэра.

Но, согласно краевому закону, первый глава вновь образованного городского округа Красноярск избирается горсоветом первого созыва из числа кандидатов, представленных губернатором Красноярского края. В настоящее время представительную власть в городе осуществляет горсовет седьмого созыва. Его полномочия истекают только осенью 2028 года.

«Закон краевой и 33-й федеральный (№33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", на основании которого принят краевой закон.— «Ъ»), безусловно, в каких-то вопросах, в какой-то части находятся, может быть в противоречии друг с другом. Это сейчас мы начинаем понимать»,— признала спикер Наталия Фирюлина («Единая Россия»). По ее словам, руководство горсовета проводит консультации с «коллегами», чтобы выяснить, «каким будет правоприменение». Алексей Шувалов не мог дать депутатам пояснений, поскольку во время сессии принимал участие в мероприятии кадровой программы для ветеранов СВО «Сибирский характер».

В этой ситуации председатель горсовета предложила двигаться в решении вопроса о власти постепенно и начать с удовлетворения заявления мэра. Депутаты своим голосованием ее поддержали.

«Само решение об отставке Логинова расцениваю позитивно, потому что это была абсурдная ситуация, когда три месяца мэр находится в СИЗО, и муниципальная власть находится в подвешенном состоянии.

Чтобы двигаться дальше, надо принимать политическое решение о досрочном прекращении полномочий нынешнего созыва горсовета Красноярска, поскольку после последних изменений в законодательстве нового мэра должен выбирать новый окружной совет Красноярска. Такое решение может принять только вышестоящее начальство, поскольку речь идет о столице субъекта РФ. Пока в городе будет исполняющий обязанности главы города, и эта ситуация может затянуться надолго»,— считает политолог Александр Чернявский.

В современной истории Сибири уже был случай, когда столицей субъекта федерации долгое время руководил и. о. мэра. После ареста в ноябре 2020 года главы Томска Ивана Кляйна и. о. был назначен его заместитель Иван Ратнер. В этом статусе господин Ратнер проработал почти три года до избрания мэром Дмитрия Махони.

Валерий Лавский