Пожар в здании автосервиса тушили на улице Седова рано утром 15 сентября

Возгорание в производственном помещении тушили рано утром в понедельник, 15 сентября, в Невском районе Петербурга. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил на пульт дежурного в 04:11, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Было установлено, что в здании автосервиса, расположенного по адресу: улица Седова улица, дом 12Р, в боксе размером 15х40 метров происходило горение обстановки на площади 20 кв. м.

Для ликвидации пожара потребовалось около 40 минут. С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в бизнес-центре на улице Седова в Петербурге загорелась шахта лифта.

Андрей Цедрик