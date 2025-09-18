МОК озвучил причину решения не отстранять спортсменов Израиля

Отстранение спортсменов из Израиля от участия в международных турнирах не требуется, так как они не вступают в конфликты со спортсменами из Палестины, заявил Международный олимпийский комитет (МОК). В заявлении организации указано на факт, что во время Олимпиады в Париже делегации обеих стран «жили под одной крышей» в Олимпийской деревне.

МОК также уточнил, что Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины «признаны и обладают равными правами». Кроме того, обе организации «соблюдают Олимпийскую хартию», цитирует заявление Inside The Games.

Ранее с призывом к МОК об отстранении израильских спортсменов выступил премьер-министр Испании Педро Санчес, а государственная вещательная компания Испании — RTVE заявила о намерениях бойкотировать конкурс «Евровидение-2026» в Вене, если в нем примет участие представитель Израиля.

Влад Никифоров