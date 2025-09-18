«Норникель» назначил новых топ-менеджеров

Евгений Федоров, который ранее был руководителем Энергетического дивизиона «Норникеля», назначен первым вице-президентом — операционным директором, руководителем Заполярного дивизиона, сообщили в горно-металлургической компании.

«В новой должности он будет отвечать за производство компании, руководить работой Заполярного дивизиона, объединяющего Кольскую и Норильскую площадки, а также — курировать Заполярный филиал, Энергетический и Забайкальский дивизионы»,— рассказали в «Норникеле».

Вице-президент Александр Леонов возглавил Заполярный филиал компании. Дмитрий Амелькин занял должность старшего вице-президента — руководителя блока стратегии и развития бизнеса.

«Цель кадровых изменений — повышение эффективности на всех этапах создания стоимости, фокусирование на стратегических проектах и рост привлекательности компании как ключевого игрока российской экономики, драйвера развития регионов и одного из крупнейших работодателей в Арктике»,— пояснили в компании.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Норникель» в первом полугодии 2025 года сократил объем производства никеля на 4% к тому же периоду годом ранее. Компания выпустила 87 тыс. тонн этого металла. Также год к году сократилось производство меди до 213 тыс. тонн (-2%), палладия до 1,4 млн унций (-5%) и платины до 335 тыс. унций (-6%). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка ПАО «ГМК "Норникель"» составила 905,5 млрд руб., чистая прибыль — 122,9 млрд руб.

