Трамп заявил о намерении признать движение «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать движение американских антифашистов («Антифа») террористической организацией. С таким заявлением он выступил в Белом доме.

«Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь»,— сказал он. Господин Трамп добавил, что в первую очередь хотел бы услышать мнение генерального прокурора Пэм Бонди по этому поводу.

Ранее губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что на гильзах, найденных в винтовке, из которой, предположительно, был убит правый активист Чарли Кирк, были выгравированы антифашистские лозунги.

Движение «Антифа» не имеет единой централизованной структуры, а сам термин используется для обозначения всех антифашистов.