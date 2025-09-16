Трамп заявил о намерении признать движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать движение американских антифашистов («Антифа») террористической организацией. С таким заявлением он выступил в Белом доме.
«Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь»,— сказал он. Господин Трамп добавил, что в первую очередь хотел бы услышать мнение генерального прокурора Пэм Бонди по этому поводу.
Ранее губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что на гильзах, найденных в винтовке, из которой, предположительно, был убит правый активист Чарли Кирк, были выгравированы антифашистские лозунги.
Движение «Антифа» не имеет единой централизованной структуры, а сам термин используется для обозначения всех антифашистов.