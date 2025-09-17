Пиво дует стекло

Пивоваренная компания «Балтика» планирует выпускать стеклянную тару для собственных нужд. Новое производство планируется разместить в Ростовской области, где компания зарегистрировала отдельное юрлицо — «Донстеклотех». Таким образом компания стремится снизить зависимость от внешних поставщиков и сдержать рост себестоимости своих напитков, где не менее 30% — это именно затраты на покупки бутылок.

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, «Балтика» 16 сентября 2025 года создала новое юрлицо ООО «Донстеклотех». Среди основной деятельности нового предприятия было указано производство стеклянных изделий, включая бутылки и прочие емкости. По адресу регистрации расположен пивзавод «Южная Заря 1974», также принадлежащий «Балтике». По словам источника “Ъ” на рынке, компания рассматривает возможность построить собственное производство с нуля.

В «Балтике» подтвердили “Ъ” создание нового юрлица, которое в будущем может стать единым оператором по стеклянной упаковке.

В компании добавляют, что сейчас рассматривают различные перспективные направления в рамках стратегического развития основного бизнеса. Например, как ранее сообщал “Ъ”, в компании также рассматривают возможность приобретения уже готового производства снеков.

«Балтика» — второй производитель пива в России после AB InBev Efes. По данным аналитической компании «Нильсен», в 2024 году она увеличила долю на российском рынке на 1,3 процентного пункта (п. п.), до 28,3%. Компании принадлежит восемь заводов в стране. В портфель ее входят пивные бренды «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное», а также энергетик Flash Up. В декабре 2024 года датский Carlsberg продал за $320 млн этот актив АО «ВГ Инвест», чьи бенефициары не раскрываются. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» выросла на 21,46%, до 137,8 млрд руб. Чистый убыток составил 6,7 млрд руб. против 28,13 млрд руб. в 2023 году.

Ранее аналитики «Юнисервис Капитал» прогнозировали, что объем производства стеклянных бутылок в России по итогу 2025 года может превысить 13 млрд штук, увеличившись на 4% год к году. Рост производства ожидается в том числе за счет увеличения внутреннего спроса на такую продукцию со стороны производителей напитков.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отмечает, что собственное производство стеклянной тары помогает снизить издержки производства пива, особенно на фоне постоянного дорожания такого сырья. К тому же время от времени на рынке возникают ситуации с перебоем поставок, и самостоятельный выпуск поможет снизить риски для компании, добавляет эксперт. Так, во второй половине прошлого года многие производители напитков, включая производителей пива и сидра, столкнулись с дефицитом стеклянной тары емкостью 0,5 л (см. “Ъ” от 29 августа 2024 года).

Дмитрий Визир, гендиректор «Балтики», в июне: «Среди наших поставщиков тары — предприятия из дружественных стран и со всех уголков России».

Согласно оценке гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, в структуре производства пива себестоимость стоковой бутылки без специальных нанесений составляет не менее 30%. По его словам, крупные производители стеклянной тары уже предупредили о новом повышение отпускных цен на свою продукцию в начале 2026 года. Из-за ожидаемого роста цен крупные пивоваренные компании также могут увеличивать долю банки в структуре своего производства, не исключает господин Аксель. «С другой стороны, трудно сказать, насколько для "Балтики" логистически обосновано создание своего производства тары, учитывая, что площадки компании разбросаны по регионам России»,— отмечет господин Хавский.

По данным аналитической компании «Нильсен», с апреля 2024 года по март 2025 года доля пива в стеклянной бутылке объемом 0,4–0,6 л в общей структуре продаж увеличилась на 1,8 п. п., до 26,7%. Для сравнения: на долю алюминиевых банок объемом 0,4–0,6 л приходится 30%, пластиковые бутылки от 1,1 л — 29,5%, а пластиковые бутылки до 1,1 л — 4,1%. За 12 месяцев по июнь 2025 года натуральные розничные продажи пива выросли на 3% год к году, денежные — на 18,6%. По подсчетам «Нильсена», доля пива в структуре денежных продаж алкоголя в целом составляет 42,7%.

Владимир Комаров