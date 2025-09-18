Старт как финиш

Во второй день первого тура общего этапа Лиги чемпионов принял старт победитель ее предыдущего розыгрыша — ПСЖ. И так же, как в июньском финале против «Интера», ему удалось с крупным счетом переиграть итальянский клуб — «Аталанту» из Бергамо, которая пропустила в гостях четыре безответных гола. В двух других важных матчах «Бавария» дома одолела «Челси» — 3:1, а «Ливерпуль» справился с мадридским «Атлетико» — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ПСЖ Гонсалу Рамуш

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Игрок ПСЖ Гонсалу Рамуш

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

По итогам жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов казалось, что ее действующему победителю ПСЖ, который, кстати, год назад имел большие проблемы на этой стадии турнира, предстоит не самая простая защита титула. Ведь в соперниках у парижан оказалось несколько очень сильных команд. Однако первый тур показал, что ПСЖ находится в прекрасном игровом тонусе. Во всяком случае, «Аталанта» из Бергамо в Париже проблем хозяевам создать не смогла.

Счет был открыт уже на 3-й минуте. Отличился защитник Маркиньос, воспользовавшийся неточностью гостей, оказавшихся под активным прессингом парижан. Затем за несколько минут до окончания первого тайма великолепный гол забил Хвича Кварацхелия, который с правого фланга атаки сместился в центр и мощно пробил в угол ворот Марко Карнезекки. Еще до перерыва ПСЖ получил право на пенальти за фол Юнуса Мусы на Маркиньосе, но Брэнди Барлока не смог переиграть Карнезекки. Однако на 51-й минуте Нуну Мендеш все-таки довел разрыв до трех мячей. В данном случае, учитывая то, что удар наносился под очень острым углом, можно было говорить об оплошности голкипера «Аталанты». Более того, уже в компенсированное время грубую ошибку защитников готе использовал Гонсалу Рамуш.

В итоге — 4:0, то есть, ПСЖ начал нынешний розыгрыш Лиги чемпионов так же, как завершил предыдущий — крупной победой над итальянским клубом.

Только в данном случае на месте «Интера», проигравшего июньский финал со счетом 0:5, оказалась «Аталанта».

«Бавария» принимала новоиспеченного победителя клубного чемпионата мира «Челси», и довольно комфортно победила — 3:1. Там все началось с автогола, который забил Тревор Чалоба, а на 27-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество чемпиона Германии с пенальти. Еще через пару минут Коул Палмер, удачно взаимодействуя по ходу острой контратаки с Мало Гюсто, отквитал один мяч, и у «Челси» появилась надежда, но во втором тайме Кейн оформил дубль. И в этом, конечно, не было ничего удивительного..

Зато довольно неожиданно разворачивались события во встрече «Ливерпуля» с мадридским «Атлетико». Там хозяева благодаря голам Эндрю Робинсона и Мохамеда Салаха уже через 6 минут после начала матча вели — 2:0, но Маркос Льоренте, забив два гола, к 81-й минуте уровнял ситуацию. Развязка наступила в компенсированное время, когда после подачи углового Вирджил ван Дейк, переиграв защитников «Атлетико», принес своей команде победу. После этого «Ливерпуль» имел прекрасную возможность забивать четвертый гол, а «Атлетико» мог сравнять счет, но в итоге — 3:2. Английский гранд все-таки смог одолеть неуступчивого соперника. Не стала сюрпризом и гостевая победа миланского «Интера» над амстердамским «Аяксом» — 2:0 достигнутая благодаря дублю Маркюса Тюрама.

Два других матча среды завершились вничью. «Олимпиакос» из Пирея, победивший в прошлом сезоне не только в чемпионате, но и в розыгрыше Кубка Греции, у себя дома не смог забить голов кипрскому «Пафосу», который впервые прошел квалификацию главного еврокубка и с 26-й минуты играл вдесятером из-за удаления нападающего Бруно. Эта игра закончилась со счетом 0:0. А вот чешская «Славия» в Праге и норвежский «Будё-Глимт» с продемонстрировавшим отменную реакцию российским вратарем Никитой Хайкиным забили по два гола, причем гости, уступавшие — 0:2, спаслись лишь на 90-й минуте благодаря точному удару форварда Сондре Брустад-Фета.

Евгений Федяков