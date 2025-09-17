Самолет Трампа на пути в Лондон чуть не столкнулся с пассажирским авиарейсом

Самолет президента США Дональда Трампа (Air Force One) во время полета в Лондон чуть не столкнулся с пассажирским бортом Spirit Airlines Inc. (Airbus SE A321), который следовал из Форт-Лодердейла в Бостон. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолеты находились на расстоянии в милях друг от друга, однако их траектории сходились.

Когда оба самолета, Air Force One и Airbus SE A321, пролетали над Лонг-Айлендом, диспетчер заметил, что их высоты и траектории полета совпадают. Он несколько раз пытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс, однако экипаж долго не отвечал.

После того как пилоты спустя время подтвердили изменение маршрута, диспетчер предупредил их о приближающемся самолете. «Boeing 747 Уверен, вы видите, кто это»,— сказал он, имея в виду президентский самолет.

Дональд Трамп прибыл в Лондон с государственным визитом, который включал встречу с королем Карлом и ожидаемые инвестиции американских компаний в Великобританию.