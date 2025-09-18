Новая система высшего образования привлекла 15 тыс. студентов

Пилотный проект по внедрению национальной системы высшего образования в этом году собрал рекордные 15,3 тыс. первокурсников в шести вузах, узнал «Ъ». Из них 4,2 тыс. человек выбрали платное обучение, что почти в шесть раз больше, чем в 2023 году.

«Мы отмечаем взрывной рост среднего балла ЕГЭ у поступающих, что говорит о доверии абитуриентов к новой модели»,— заявил и. о. ректора Балтийского федерального университета Максим Демин. Проект также привлек значительное число иностранных студентов из стран СНГ, Азии и Африки.

