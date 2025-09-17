Александр Соболев оформил путевку

В четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Краснодар» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов» — 2:1. В другом матче «Сочи» дома потерпел крупное поражение от московского «Динамо» — 0:4. В результате краснодарцы вышли на первое место в группе В, а москвичи — на второе. Тем временем «Зенит», который одолел в Санкт-Петербурге «Ахмат» — 2:1, досрочно выиграл группу А и оформил путевку в play-off «Пути Российской премьер-лиги».

Только в группе В перед четвертым туром не было единоличного лидера, а первое-второе места с шестью очками делили «Крылья Советов» и «Краснодар». Самарцы стояли повыше благодаря победе в личной встрече, так что их нынешнее противостояние с кубанцами уже на своем поле имело достаточно принципиальный характер. И вообще в этом квартете все было очень плотно: даже находившийся на последнем месте «Сочи» отставал от лидеров всего на четыре очка, а московское «Динамо» — лишь на два.

«Краснодар» в Самаре, конечно, использовал ротацию состава, в котором, в частности, дебютировали недавно перешедший из махачкалинского «Динамо» защитник Валентин Пальцев и его коллега по амплуа Виталий Стежко. Но при этом с первых минут на поле вышли основной вратарь Станислав Агкацев, Никита Кривцов, Гаэтан Перрен и даже Джон Кордоба, хотя впереди у команды Мурада Мусаева суперматч с «Зенитом» в рамках премьер-лиги. К слову, не так давно она уже приезжала на самарскую арену в шестом туре чемпионата, и тогда для хозяев все закончилось печально — со счетом 0:6.

Сейчас подопечные Магомеда Адиева вполне могли забить быстрый гол, когда Агкацев отразил сложный удар Ивана Олейникова, а получилось так, что опять первыми пропустили. Жуан Батчи с Перреном довели мяч до Данилы Козлова, который приблизился к штрафной площади и пробил в нижний угол. Потом команды долго играли без моментов, пока «Крылья» сами не обострили ситуацию у своих ворот. Батчи в том эпизоде не сумел отдать точный пас Кордобе, а вскоре уже сам чуть не успел на передачу Перрена. Ближе к перерыву был шанс у Кривцова, но с его ударом голкипер Никита Кокарев справился, а потом он еще отбился от Кордобы, когда колумбиец продавил Ивана Лепского. Самарцы же испытывали большие трудности с преодолением даже экспериментальной обороны соперника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 7 Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Во втором тайме Алексею Сутормину все-таки удалось незамеченным проникнуть в штрафную, но он растерялся и не сообразил, что делать — то ли бить, то ли простреливать. А вот Дуглас Аугусто, заменивший Кривцова, моментально сориентировался у чужих ворот, выиграл отскок в окружении оппонентов и отправил мяч в сетку. Так на 62-й минуте гости добились комфортного преимущества и, похоже, посчитали, что уже без проблем доведут этот матч до победы. Однако хозяева все же устроили им нервную концовку. И если удар Сутормина потащил Агкацев, то Сергей Божин замкнул дальнюю штангу на угловом и сократил разницу до минимума. Тем не менее большего «Краснодар» «Крыльям» не позволил и победил 2:1, возглавив группу с девятью очками.

Московское «Динамо» в Сочи быстро повело 1:0 после того, как Эль-Мехди Маухуб выпрыгнул на подачу Антона Миранчука со стандарта. В середине первого тайма Дмитрий Скопинцев еще раз огорчил вратаря хозяев Ивана Ломаева, который открыл ему ближний угол, а Николас Маричаль незадолго до перерыва отличился на угловом, когда ему предоставили сразу две попытки поразить цель. Таким образом, уже к 36-й минуте все было ясно. В дебюте второго тайма Константин Тюкавин наказал «Сочи» за очередную грубую ошибку, и динамовцы выиграли 4:0, поднявшись на второе место с семью очками.

В группе А «Зенит» с девятью очками уже практически гарантировал себе выход в play-off «Пути РПЛ», и ему оставалось лишь оформить это официально. Хотя домашний матч с «Ахматом» нельзя было назвать пустой формальностью. После того как грозненский клуб возглавил Станислав Черчесов, он действительно стал грозным и, кстати, уже нанес поражение петербуржцам в чемпионате.

В кубковой игре подопечные Черчесова тоже проявили неуступчивость, а Максим Самородов зарядил в штангу, когда Надер Гандри вырезал кросс с правого фланга. Еще две опасные атаки гостей мог завершить Брайан Мансилья. В обоих случаях начеку оказался голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, но и его коллега Вадим Ульянов выручил «Ахмат», когда Александр Ерохин бил головой. Александр Соболев даже забил после навеса Юрия Горшкова со штрафного, однако здесь на выручку грозненцам пришел VAR, определивший нарушение правил со стороны хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 8 Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Впрочем, для отмены гола Соболева на 43-й минуте оснований уже не было. Горшков снова хорошо исполнил стандарт, навесив от углового флага на Ерохина, после чего мяч удачно отскочил к нападающему петербуржцев, который технично обработал его грудью и следующим касанием послал в сетку. Соболев и во втором тайме потерзал «Ахмат», а на 59-й минуте головой положил второй гол рикошетом от штанги, когда Горшков опять подал в нужную точку. Но и гости реализовали угловой усилиями Гандри, который действовал в стиле Соболева. В итоге петербуржцам пришлось постараться, чтобы отстоять победный результат — 2:1. «Зенит» набрал 12 очков и досрочно вышел в четвертьфинал Кубка России вслед за махачкалинским «Динамо», решившим эту задачу накануне.

Александр Ильин