Jaguar Land Rover продлил вынужденную остановку производства после кибератаки

Автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) продлил вынужденную остановку производства из-за кибератаки, следует из сообщения на сайте компании.

В JLR заявили, что приостановят производство как минимум до 24 сентября в связи с продолжающимся расследованием кибератаки на компанию.

«Мы рассматриваем различные этапы контролируемого перезапуска наших глобальных операций, что займет время», — следует из сообщения, которое размещено на сайте производителя.

2 сентября работа предприятий JLR была нарушена из-за кибератаки. Компания временно остановила работу своих систем.