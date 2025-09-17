На российском авторынке предрекли замену Chery брендом Tenet

Китайский автопроизводитель Chery сократит присутствие на российском рынке к 2027 году, свидетельствует проспект компании к IPO в Гонконге. Согласно документу, в конце апреля «Чери Автомобили Рус» продала складские запасы машин Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, а также дистрибуторские сети и гарантийные обязательства трем компаниям. Аналогичная сделка готовится по бренду Jetour.

Официальный представитель российского офиса Chery опроверг информацию о уходе. Однако другие собеседники «Ъ» подтверждают переформатирование стратегии. «Такой шаг может быть связан с желанием снизить риски внешних санкций. Для рынка это скорее сигнал адаптации, чем сокращения интереса»,— отмечает источник.

По информации собеседников «Ъ», бренд Chery будет постепенно выводиться с российского рынка, а его заменой станет аналог — Tenet. Его автомобили — T4, T7, T8 — уже производятся на заводе «АГР Холдинга» в Калуге и являются аналогами моделей Tiggo. Собеседники не исключают, что в будущем и другие суббренды Chery получат локальные названия.

Россия остается ключевым рынком для Chery, хотя доля выручки здесь снизилась: с 25,5% в 2023 году до 10,7% в первом квартале 2025-го. По итогам восьми месяцев этого года марка занимает третье место по продажам (79,85 тыс. шт.). Эксперты предполагают, что производитель может переориентироваться на поставки машкомплектов для локальной сборки.

Подробнее — в материале «Ъ».