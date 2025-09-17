«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Зенит» завершил встречу с «Ахматом» (Грозный) победой со счетом 2:1. Матч Кубка России прошел вечером 17 сентября на стадионе «Газпром Арена».

На 24-й минуте «Зенит» открыл счет усилиями Александра Соболева, однако гол был отменен из-за офсайда. Тем не менее, форварду удалось забить без нарушений правил под занавес первого тайма. Команды ушли на перерыв, пока на табло было 1:0.

Во втором тайме зенитовец Александр Соболев оформил дубль (59-я минута). На 73-й минуте «Ахмат» поразил ворота «Зенита», отличился Надер Гандри. Игра завершилась счетом 2:1.

Следующий матч Кубка России «Зенит» проведет с «Рубином». Игра пройдет 30 сентября на стадионе «Ак Барс Арена».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что матч «Зенит» — «Ахмат» Кубка России посвятили 100-летию актера Кирилла Лаврова.

Татьяна Титаева