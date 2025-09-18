Онлайн-кинотеатры из РФ сократили выпуск оригинальных проектов на 14%

Российские стриминги в первом полугодии 2025 года выпустили 96 оригинальных проектов, что на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании J’son & Partners Consulting, с которыми ознакомился "Ъ". Наибольшее сокращение коснулось документального и нон-фикшн контента — на 46%.

При этом объем господдержки кинопроизводства вырос на 26%, до 39,7 млрд руб. «Число выпущенных проектов — устаревшая практика, которая не показывает реального успеха. Настоящий результат демонстрируют просмотры и новые подписчики»,— заявил генпродюсер Premier Давид Кочаров.

Платформы наращивают инвестиции в производство: так, Premier совместно с Arna Media направит 1,6 млрд руб. на создание полнометражных фильмов.

