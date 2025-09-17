Герасимов: войска РФ в зоне СВО ведут наступление на всех направлениях

Глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов 17 сентября проинспектировал группировку войск «Центр» на красноармейском направлении, сообщает Минобороны России. Он заслушал доклады и дал оценку обстановки в зоне СВО. По его словам, российские войска ведут наступление практически на всех направлениях, передает ТАСС.

Валерий Герасимов подчеркнул, что группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске. Группировка войск «Восток» — в Днепропетровской и Запорожской областях. По его словам, российские военнослужащие вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь. Силы ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, добавил он.

Господин Герасимов особо отметил роль морской пехоты в достижении целей СВО. «Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на Курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства — мужество, героизм, стойкость», — заявил глава Генштаба.