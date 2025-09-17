На Витебской развязке ЗСД ограничат движение в ночь с 17 на 18 сентября

Из-за дорожных работ в ночь с 17 на 18 сентября будет перекрыто движение на въезде и съезде Витебской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

Фото: Пресс-служба ЗСД

С 23:00 до 6:00 будут закрыты въезд с Витебской развязки на ЗСД в направлении севера и съезд на развязку с магистрали в южном направлении.

Также в аналогичный промежуток времени движение будет перекрыто с 21 на 22 сентября на съезде на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

Ранее «Ъ-СПб» » сообщал, что с 14, 15 и 16 сентября в Петербурге ограничили движение транспорта в десяти районах.

Софья Лощенова