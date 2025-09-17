«Балтика» начнет выпускать бутылки из-за роста цен поставщиков

Крупнейшие производители стеклотары предупредили о новом повышении отпускных цен на свою продукцию в начале 2026 года. На этом фоне «Балтика» планирует запустить собственное производство бутылок, чтобы сдержать рост издержек.

«Затраты на покупку бутылок составляют не менее 30% себестоимости напитков»,— пояснил гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель. По словам совладельца SVAM Group Игоря Хавского, собственное производство также снизит риски перебоев поставок, с которыми рынок столкнулся в прошлом году. Новое предприятие «Донстеклотех» зарегистрировано в Ростовской области.

