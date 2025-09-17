«Балтика» запустит производство стеклянных бутылок

Пивоваренная компания «Балтика» зарегистрировала в Ростовской области новое юридическое лицо — ООО «Донстеклотех», выяснил «Ъ». Предприятие займется производством стеклянных бутылок для собственных нужд компании.

По словам источника на рынке, «Балтика» рассматривает возможность построить производство с нуля. В компании подтвердили создание «Донстеклотех», который в будущем может стать единым оператором по стеклянной упаковке. Этот шаг позволит пивовару снизить зависимость от внешних поставщиков и контролировать издержки, где на тару приходится не менее 30% себестоимости напитка.

