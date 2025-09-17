18-летняя белгородка пострадала из-за атаки БПЛА

В Белгороде после ударов БПЛА пострадала 18-летняя мирная жительница. Она обратилась в больницу с баротравмой, лечение продолжит амбулаторно. Об этом сообщил в своем Telegram-канал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сбросов взрывных устройств с дрона в частном доме пробита крыша и выбиты окна. От удара второго беспилотника повреждены гараж, а также кровли, остекление и входные группы двух частных домов. В городе Строитель Яковлевского округа БПЛА сдетонировал на территории сельхозпредприятия — посечены стекла и кузов грузового автомобиля.

В Белгородском районе в селе Нечаевка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пробита крыша частного домовладения. В селе Устинка беспилотник атаковал частный дом, одна из комнат загорелась — пожар ликвидирован. Также повреждены кровля и остекление. В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре транспортных средства. Информация о последствиях уточняется.

В результате атаки украинских БПЛА на здание правительства Белгородской области сегодня днем пострадали две сотрудницы.

Ульяна Ларионова