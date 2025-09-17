Крымский мост освободили от пробок

На Крымском мосту нет очередей автотранспорта с двух сторон. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Днем со стороны Керчи образовался затор почти из 800 машин, время ожидания составляло около трех часов. «На данный момент с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет»,— уточняют специалисты.

В августе ФСБ сообщила о предотвращении второй попытки теракта на транспортном переходе через Керченский пролив. По данным российской спецслужбы, на автомобиле Chevrolet Volt, который направлялся в Крым, обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Автомобиль прибыл с Украины транзитом через несколько стран. В Краснодарском крае его должны были передать другому водителю, чтобы тот выехал на нем в Крым через Крымский мост и «стал невольным террористом-смертником.

Александр Дремлюгин, Симферополь