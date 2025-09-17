Недельная инфляция в России замедлилась до 0,04%

Недельная инфляция в России с 9 по 15 сентября составила 0,04% при 0,1% на прошлой неделе. Это следует из данных Росстата и Минэкономразвития. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 8,02% при 8,1% на прошлой неделе.

Продолжается, хотя и замедляется снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,6% н/н). Существенно снизился темп удешевления картофеля (-1,5 н/н). Сильнее всего сбавили в цене морковь (-2,9% н/н), яблоки (-2,4% н/н), лук (-2,3% н/н) и капуста (-2,2% н/н). Дорожают в продовольственном сегменте томаты (+6,4% н/н), яйца (+0,8% н/н) и сахар (+0,2% н/н),

По данным Росстата, на минувшей неделе в 79 регионах России выросли цены на бензин. Больше всего в Чечне (+4,5%) и Тамбовской области (+4,7%). В Москве бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене 56,99-65,99 руб./л, а марки АИ-95 — по 62,99-72,99 руб./л.