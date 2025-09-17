Учения «Запад-2025» завершились

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» завершилось. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября. Военные, в том числе, отработали планирование применения сил нестратегического ядерного сдерживания, борьбу с беспилотниками и гибридные удары. Учения проходили на 41 полигоне. В них приняли участия около 100 тыс. военных, до 10 тыс. единиц техники, 333 летательных аппарата и почти 250 кораблей и судов. 16 сентября учения посетил президент России Владимир Путин. Он наблюдал за ними на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.