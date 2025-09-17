Польша депортирует украинца за запуск дрона над резиденцией президента

Пограничная служба Польши решила депортировать 21-летнего гражданина Украины, который 15 сентября запустил дрон в Варшаве над резиденциями премьер-министра и президента Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Молодому человеку назначили штраф в 4 тыс. злотых (около 1,1 тыс. долларов США). В страны Шенгенской зоны ему запретили въезд на пять лет. Вместе с украинцем была задержана 17-летняя гражданка Белоруссии. Ее допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Ходатайство о депортации подало управление МВД Польши. Представитель варшавской полиции Роберт Шумята сообщил изданию Onet, что украинец нарушил статью 212 закона «О воздушном праве». Инцидент произошел в зоне, где запрещен запуск дронов, пояснил господин Шумята.