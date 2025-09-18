Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россия утилизаторами союзна

Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка

Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству. Ведомство, много лет добивавшееся порядка в этой сфере, инициативу поддержало. При этом ужесточение требований и рост ставок экосбора создают устойчивый спрос на услуги утилизаторов как со стороны бизнеса, так и со стороны государства,— и объединение может помочь участникам ассоциации эффективнее отстаивать свои интересы. Так, союз уже выдвинул предложение к регуляторам создать фонд ее технологического развития.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В попытке ускорить создание экономики замкнутого цикла в России регуляторы планомерно ужесточают экологические требования. Сфера утилизации отходов при этом находится в переходной стадии — государство очищает рынок для прозрачности учета переработки по всей цепочке. Чтобы успевать за этой трансформацией и коллективно защищать свои интересы, 97 компаний сектора объединились в Союз утилизаторов России («Росутилизация»).

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» входит в состав действующего с 2025 года нацпроекта «Экологическое благополучие», посвящен обращению с отходами и в том числе требует сортировки к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), захоронения не более 50% ТКО и вовлечения в повторный хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов и сырья (см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года). Кроме того, услуги утилизаторов востребованы в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров — они оплачиваются или самими участниками рынка, или государством, собирающим для этого экологический сбор (администрирует его Росприроднадзор, годовые поступления там вчера оценили в 20,92 млрд руб., ранее служба много лет добивалась прозрачности в учете мощностей и фактических объемов утилизации — в том числе для повышения собираемости платежей).

Союз утилизаторов России позиционирует себя как профобъединение добросовестных переработчиков отходов, созданное в ответ на запрос отрасли на прозрачность, защиту интересов и стратегический диалог с государством, и объединяет де-факто две трети ее игроков. Как сообщила в ходе первого заседания делового клуба ассоциации глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в реестр утилизаторов включены 153 компании со 161 объектом общей мощностью переработки в 8,3 млн тонн в год. При этом всего в службу поступило 2460 заявлений на включение в реестр от 528 организаций (из них 133 после первой подачи заявлений более заявление на включение в реестр не подавали).

Сегодня, констатировала глава службы, отрасль уже пришла к точке, в которой регулятор может осуществлять эффективный контроль и понимает ее состояние. «Наши министры и профильный вице-премьер (Дмитрий Патрушев.— “Ъ”) абсолютно четко поставили перед нами задачи. Экономика замкнутого цикла должна существовать. Без вас эта отрасль невозможна»,— подчеркнула глава ведомства. «Сейчас, в первый раз за девять лет реформы, мы получаем настоящее отраслевое сообщество. Первый раз мы готовы к такому диалогу»,— добавила она.

Как заявил в ходе первого заседания глава созданного союза, экс-замглавы Минприроды Ринат Гизатулин, организация возьмет на себя консультативную и информационную поддержку своих членов, что позволит не только облегчить работу чиновников, но и ускорить развитие отрасли. «Остается проблема серых схем. Они еще живы, и их немало: продажа актов, манипуляции с объемами. Мы хотим вместе с Росприроднадзором дочистить рынок и добиться того, чтобы таких игроков в отрасли не осталось»,— констатировал он. Также в числе задач — формирование устойчивого рынка вторичного сырья, постоянного потребителя — «системного спроса не хватает». «Денег в федеральном бюджете немного, значит, нужно искать механизмы стимулирования, которые будут работать и без прямого финансирования — через нормативные требования и новые правила»,— заключил он.

Впрочем, что касается финансирования, «Росутилизация» уже обратилась с письмами в Минприроды и к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением создать фонд поддержки утилизаторов по аналогии с Фондом развития промышленности при Минпромторге. Управлять структурой союз предлагает ППК РЭО, Росприроднадзору и Минпромторгу. Эти ведомства по замыслу «Росутилизации» будут определять, кому из компаний выделять деньги или субсидировать. «Суть обращения — чтобы в стране появился еще один регулятор именно в сфере промышленной переработки отходов»,— подчеркнул господин Гизатулин.

Анна Королева

