РБК сообщило об отставке Козака с поста замглавы администрации президента

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак написал заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на два источника и Forbes со ссылкой на один источник. Заявление было написано в выходные (13-14 сентября). Сегодня вечером господин Козак планирует проститься с коллективом.

Оба собеседника РБК сообщили, что Дмитрий Козак рассматривает предложения о переходе в бизнес. Источник Forbes сказал, что господин Козак был готов уйти из администрации президента еще в 2022 году.

В администрации президента господин Козак курировал работу управлений по приграничному сотрудничеству и межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, в том числе Украины.

29 августа президент Владимир Путин упразднил два управления своей администрации — те, которые курировал господин Козак — по культурному и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами.