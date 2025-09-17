Подземный тоннель на Яхтенной улице отремонтируют по поручению Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил отремонтировать пешеходный тоннель на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной, сообщает пресс-служба Смольного. Просьбу градоначальник услышал в ходе личного приема граждан.

Фото: Пресс-служба Смольного

Указанный подземный переход был построен 30 лет назад и является ключевым элементом дорожной сети в районе станции метро «Беговая». Вблизи тоннеля раполагаются Парк 300-летия Петербурга, Лахта центр, «Газпром Арена». В ходе ремонта объект приспособят для маломобильных граждан. Все работы должны завершиться до ноября 2026 гола.

Следом господин Беглов поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры провести инвентаризацию всех подземных переходов и тоннелей. Всего их в городе 40. На текущий момент ведутся работы в Выборгском пешеходном тоннеле, в тоннелях у станции метро «Купчино» и на площади Победы.

Андрей Маркелов