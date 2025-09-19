Из свежей почты

Саша Бельдиев, 17 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 251 447 руб.

Я бабушка и опекун Саши. В роддоме с внуком случилось несчастье: он захлебнулся во время кормления, сердце остановилось. Саша выжил, но мозг пострадал — диагностировали детский церебральный паралич, потом присоединилась эпилепсия. С девяти лет при поддержке Русфонда внука лечат в московской клинике, после каждого курса есть изменения к лучшему. Сейчас Саша сам садится и долго сидит, уверенно стоит с опорой. Не говорит, но произносит много звуков. Внука ждут на обследование и очередной курс лечения. Возможности их оплатить у нас нет — живем на соцвыплаты. Вновь прошу вас о помощи. Елена Боронина, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Саше необходимо продолжить лечение для нормализации тонуса мышц, развития координации, мелкой моторики и речи, совершенствования навыков самообслуживания».

Глеб Лайчук, 14 лет, врожденная двусторонняя расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 222 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 24 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка верхней челюсти. Перенес несколько операций. Врачи зашили губу, немного расширили верхнюю челюсть, а пластика альвеолярного отростка прошла неудачно — расщелина сохранилась. Глеба лечат в Москве, ему предстоит повторная операция, но прежде необходима сложная ортодонтическая подготовка. В оплате ее первого этапа помог Русфонд. Прерывать лечение нельзя, но оплатить его мы по-прежнему не в состоянии. Татьяна Лайчук, Чувашия

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Глебу необходимо продолжать ортодонтическое лечение с использованием несъемных дуговых аппаратов (брекет-системы) для подготовки к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Илюша Кокуркин, 4 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 133 522 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. В рамках акции «Дети вместо цветов» собрано 331 116 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 36 тыс. руб.

У сына несовершенный остеогенез — хрупкость костей. Илюша перенес уже восемь переломов. Генетический анализ выявил мутацию в гене, нам посоветовали искать профильных специалистов. Врачи московской клиники GMS выявили деформацию обоих бедер, объяснили, что для укрепления костей, профилактики новых переломов и исправления деформации нужно срочное лечение по специальной программе. Но это дорого, нам с оплатой не справиться — работает только муж, я ухаживаю за сыном. Помогите! Софья Кокуркина, Кемеровская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Илюше потребуется специализированная терапия бисфосфонатами и реабилитация. Также необходима психологическая помощь семье».

Катя Кузнецова, 6 лет, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 172 940 руб.

Внимание! Цена реабилитации 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 31 тыс. руб.

У дочки редкое генетическое заболевание, которое проявляется в том числе тугоухостью. Кате провели кохлеарную имплантацию, после которой, как объяснили врачи, нужна слухоречевая реабилитация с командой специалистов. Дочка прошла два курса в подмосковном центре, и результаты очень хорошие — Катя стала понимать речь, говорит короткими фразами. Комплексные занятия надо продолжать, но оплатить их мы не в силах. Елена Кузнецова, Ульяновская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Кате необходимо продолжать интенсивную слухоречевую реабилитацию. Занятия помогут успешной социальной адаптации девочки, подготовке к школе».

