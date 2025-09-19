Для спасения Евы Яковлевой не хватает 981 015 руб.

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У Евы в раннем возрасте диагностирован острый миелобластный лейкоз. Учитывая диагноз и течение болезни, для достижения стойкой ремиссии ей была назначена трансплантация костного мозга. Донором стала мама девочки. После трансплантации у Евы возникло тяжелое осложнение — реакция "трансплантат против хозяина" с поражением кожи. Ей необходима эффективная иммуносупрессивная терапия препаратом джакави».

Стоимость лекарства 1 105 015 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 981 015 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Еву Яковлеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Евы — Ксении Владиславовны Яковлевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).