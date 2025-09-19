Еву Пичугину прооперируют в октябре

12 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Пермь» мы рассказали историю семилетней Евы Пичугиной из Пермского края («Подсознательно ходит», Инна Кравченко). У девочки несовершенный остеогенез — хрупкие кости. После долгого лечения и операций по установке в кости раздвижных штифтов Ева смогла ходить. Но после переломов обоих бедер штифты в них погнулись. В правом бедре штифт заменили, теперь нужно поставить новый в левое бедро. Но оплатить дорогую операцию мама девочки не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Татьяна, мама Евы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ева Пичугина

Всего с 12 сентября 7963 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Пермь», «Вологда», «Алтай», «Иртыш» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 43 компании исчерпывающе помогли 69 детям, собрано 31 888 039 руб.