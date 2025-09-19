Ева, кукла и таблетки

У Евы Яковлевой из поселка Энергетик Оренбургской области острый миелобластный лейкоз — рак крови. Дела шли настолько плохо, что этим летом девочке пришлось сделать пересадку костного мозга от мамы. Трансплантат прижился: теперь болезнь может уйти навсегда. Но возникло серьезное иммунное осложнение. Для борьбы с ним нужен дорогой препарат джакави. Прямо сегодня, 19 сентября, Еве исполняется полтора года. Она давно мечтала о большой кукле и получит ее от мамы. Но лекарство ценой больше миллиона рублей могут подарить только благотворители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые кроветворные клетки — «варяги», прибывшие, чтобы навести порядок,— начали атаковать Евин организм

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Новые кроветворные клетки — «варяги», прибывшие, чтобы навести порядок,— начали атаковать Евин организм

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В больнице утро, врач только закончил осмотр Евы, самой маленькой из трех девочек в палате. Но оказывается, что его обязанности на этом не кончаются. Ева сгребает в кучу свою одежду и решительно сует в руки доктору. Дескать, осмотрел — а одевать кто будет?

— Не отпускает врачей, пока ее не оденут,— чуть смущенно улыбается мама Ксения.— Она со всеми тут подружилась. И даже на уколах почти не плачет — понимает, что медсестра хочет ей добра.

У Евы счастливый характер. Скучать и грустить она не привыкла, всегда знает, чего хочет. Не успел доктор уйти, как она уже тянет маму в коридор на прогулку. Процессия выглядит довольно забавно: впереди маленькая девочка ведет за руку маму, а та другой рукой катит высокую стойку с пузырьками и трубками. Еве нужна круглосуточная капельница — но, если ты очень хочешь погулять и пробежаться, это не помеха. Перед дневным сном Ева, уже в кровати, успевает показать, как она танцует. Я бы назвал ее стиль контемпорари.

Трудно поверить, что у этой девочки тяжелая, жизнеугрожающая болезнь — острый миелобластный лейкоз. Впервые он дал о себе знать в марте прошлого года, прямо в первые дни жизни. На лице у новорожденной появились маленькие синячки — кровоизлияния. Кровь плохо свертывалась из-за вызванной лейкозом нехватки тромбоцитов. Но разобраться в этом и поставить правильный диагноз удалось только в декабре. К весне стало ясно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. У Евы две сестры, и старшая, шестилетняя Варя, полностью ей подошла по генам тканевой совместимости. Но пока Еву готовили к пересадке, Варя подхватила ветрянку. Ждать выздоровления времени уже не было. Донором стала Ксения. Так хуже, но деваться было некуда.

В конце июля Еве провели трансплантацию в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Самые страшные дни — сразу после пересадки. Старый костный мозг убит химией. Приживется новый или нет? Ведь без него жить нельзя. Анализ 8 августа показал: да, прижился. «100-процентный донорский химеризм» — это значит, что очень хорошо прижился. Даже слишком хорошо: новые кроветворные клетки — «варяги», прибывшие, чтобы навести порядок,— начали атаковать Евин организм. По всему телу пошла сыпь, повысилась температура. Это называется реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Именно с РТПХ врачи сейчас и борются. Капельницами, таблетками, главная из которых — препарат джакави. Без него никак, а в отделении осталось две таблетки. По четвертинке утром и вечером — это на четыре дня, поэтому со сбором денег надо торопиться.

Ева уже начинает ворочаться, собираясь проснуться,— и тут звонок. Сестры Варя и Аня решили узнать, как у нее дела. И это для Евы самое счастливое в мире пробуждение. Она получает телефон и через минуту уже завороженно слушает крики и хохот.

— Я старшим дочкам просто сказала, что Ева заболела,— объясняет Ксения.— Без подробностей, чем и насколько тяжело. Не хочу их пугать, у них должно быть детство. Они очень сестру ждут, хотят поиграть и понянчить.

Ставка высока. Это не только жизнь и здоровье Евы, это счастье целой семьи. Ксении всего 25. Она сама старшая из четырех детей и в своей семье хотела четверых. Ну или хотя бы троих. И как можно раньше. Муж, Вячеслав, был целиком за. Сейчас обоим очень тяжело. Свои полтора года Ева встретит в палате с мамой — до дома им 15 часов на поезде. Со старшими детьми целый месяц сидела бабушка: Вячеславу приходится работать по несколько смен подряд, обязанности кормить семью никто не отменял.

Но главное, что пересадка костного мозга позади и она прошла успешно. Осталось с осложнением справиться.

Для спасения Евы Яковлевой не хватает 981 015 руб. Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У Евы в раннем возрасте диагностирован острый миелобластный лейкоз. Учитывая диагноз и течение болезни, для достижения стойкой ремиссии ей была назначена трансплантация костного мозга. Донором стала мама девочки. После трансплантации у Евы возникло тяжелое осложнение — реакция "трансплантат против хозяина" с поражением кожи. Ей необходима эффективная иммуносупрессивная терапия препаратом джакави». Стоимость лекарства 1 105 015 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 981 015 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Еву Яковлеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Евы — Ксении Владиславовны Яковлевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Оренбургская область