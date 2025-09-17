В Каменске-Шахтинском пожар уничтожил пять домов и семь хозпостроек

Огнеборцы МЧС России в 17:25 ликвидировали открытое горение на пожаре в Ростовской области. По уточненной информации, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. Общая площадь возгорания составила около 1,3 тыс. кв.м.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что к тушению ландшафтного пожара в Каменске-Шахтинском были привлечены 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Наталья Белоштейн