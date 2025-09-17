Знак четырех

Баскетбольная Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты участников турнира. Лидером по расходам в прошлом сезоне оказался московский ЦСКА, потративший свыше 2,3 млрд руб. Следом предсказуемо расположились три другие команды «большой четверки»: петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС. Остальным командам до топовых по-прежнему очень далеко.

Игрок чемпионского ЦСКА Юрий Умрихин после матча против «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На состоявшейся в среду, 17 сентября, пресс-конференции Единой лиги ВТБ были обнародованы бюджеты участников турнира. Никаких сюрпризов в этом отчете не было. Это отметил и почетный президент лиги Сергей Иванов. Все вполне привычно: с большим отрывом лидируют команды «большой четверки».

Первое место вернул себе чемпион ЦСКА, в прошлом году утративший его впервые за время публикаций, то есть с 2014 года. Он потратил более 2,316 млрд руб., из них более 726,7 млн руб.— на выплаты игрокам. Серебряный призер «Зенит», занимавший верхушку прошлогоднего списка, упал на второе место, по общим расходам он отстал примерно на 400 млн руб. (см. рисунок 1). Третью строчку занял остановившийся в шаге от медалей «Локомотив-Кубань» с еще меньшим — приблизительно в 100 млн руб.— зазором. Четвертым стал бронзовый призер казанский УНИКС, потративший свыше 1,373 млрд руб.

Если взглянуть на эти цифры в более глобальном разрезе, то получится, что бюджеты российских топ-клубов сравнимы с бюджетами отстающих команд Евролиги. Даже в условиях изоляции УНИКС тратил на уровне берлинской «Альбы», пусть она и была безнадежным аутсайдером сезона; «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — на уровне белградского «Партизана» и каунасского «Жальгириса», то есть клубов, не вышедших в play-off главного европейского турнира, но выигравших больше 40% матчей; ЦСКА — на уровне «Црвены Звезды», в кубковую стадию протиснувшейся. Тем интереснее, что армейцы 24 сентября сыграют с белградским клубом в столице Сербии в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Именно с него, кстати, начнется анонсированное на пресс-конференции сотрудничество с платформой VK Видео. Сервис получил право бесплатно и в полном объеме транслировать матчи. На нем же будут выходить студийные эфиры, обзоры и спецпроекты.

Не входящие в «большую четверку» команды располагают куда меньшими средствами.

Сразу за пропастью — три середняка, на высокие места и громкие победы не претендующие. Среди них выделяется екатеринбургский «Уралмаш» с бюджетом 610,7 млн руб. Не только потому, что он немного опередил «Нижний Новгород» и пермскую «Парму». Он продемонстрировал наиболее заметную положительную динамику, потратив на 76% больше, чем в позапрошлом сезоне. А скромнее всех живет саратовский «Автодор» (271,3 млн руб.). Между тем в перечень не попали две команды. Бюджеты иностранных клубов традиционно не публикуются лигой. Не стала исключением и «Астана», одержавшая в прошлом сезоне лишь две победы в 44 матчах и финишировавшая последней. Она уже вышла из состава участников лиги по причинам, связанным с законодательством Казахстана в области найма иностранных сотрудников, что превратило Единую лигу ВТБ из международного соревнования в российское первенство. «Самара», столкнувшаяся с финансовыми проблемами и перешедшая под внешнее управление, но все-таки решившая трудности и оставшаяся в турнире, отсутствует, видимо, по другим причинам. По словам Сергея Иванова, она «не совсем добросовестно в прошлом давала свой бюджет».

При этом особенностью Единой лиги ВТБ остается и то, что клубы неспособны покрывать свои расходы самостоятельно (см. рисунок 2). 45-процентный рост выручки от билетов, о котором рассказал президент организации Сергей Кущенко, картину меняет не сильно. Основной источник богатства российских команд — спонсорские контракты: ЦСКА они (с «Норникелем», «Ростелекомом» и «Аэрофлотом») приносят 1,506 млрд руб., «Зениту» (прежде всего с «Газпромом») — 1,757 млрд руб., «Локомотиву-Кубани» (прежде всего с РЖД) — 1,740 млрд руб., УНИКСу (в основном с разнообразными банками) — 1,288 млрд руб. У команд попроще их может заменять бюджетное финансирование. Получается, что собственно коммерческие доходы составляют не более 20% от общей структуры доходов любого из клубов лиги.

Были на пресс-конференции анонсированы и новшества, касающиеся соревновательного календаря: он в последние годы из-за отстранения российских команд был щадящим. Уплотнить его должен помочь турнир Winline Basket Cup, разработанный лигой совместно с ее новым партнером-букмекером. Он будет проходить параллельно регулярному чемпионату. Участвовать в нем будут восемь клубов, из которых Единую лигу ВТБ представляют шесть: ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» и «Парма». К ним добавятся боснийская «Игокеа» и сербская «Мега» — участники play-off прошлого розыгрыша Адриатической лиги. Команды будут разбиты на два квартета. В групповом этапе участники проведут по шесть игр, стадия растянется с октября по март. С 10 по 12 апреля пройдет «Финал четырех».

Роман Левищев