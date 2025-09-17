В Белгородской области особый противопожарный режим продлили до 5 октября

Противопожарный режим в Белгородской области продлили до 5 октября. Ранее он действовал до 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В период действия ограничений жителям области нельзя посещать лесные массивы и въезжать на территорию лесов на транспорте, организовывать культурно-массовые и спортивные мероприятия, разводить костры, а также проводить лесосечные и иные работы с использованием открытого огня.

Противопожарный режим в регионе ввели 21 апреля в связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также из-за возникновения в лесах области высокой пожарной опасности.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), особый противопожарный режим действует в 48 субъектах России, включая всю территорию Белгородской и Воронежской областей, а также восьми муниципалитетов Липецкой области.

С начала 2025 года в Белгородской области произошел один лесной пожар на площади 0,45 га, тогда как в Воронежской — десять на площади 6,6 га. Самое крупное возгорание зарегистрировано в июне в Липецкой области, его площадь составила 550 га. В Курской, Орловской и Тамбовской областях пожаров в лесах не было.

Кабира Гасанова