Объем пассажирских перевозок ЮВЖД в августе вырос до 1,3 млн человек

В августе 2025 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) перевезли 1,3 млн человек, что на 2,5% больше относительно прошлого августа. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В пригородном сообщении было перевезено 692,5 тыс. пассажиров — на 2% больше, чем годом ранее. На 3% увеличился пассажиропоток в дальнем следовании, достигнув 579,5 тыс. человек.

Всего за восемь месяцев 2025 года со станций ЮВЖД отправили 8,6 млн человек, из них 5,1 млн в пригородном сообщении и 3,5 млн в дальнем следовании.

Пассажирооборот с января по август составил 8,2 млрд пасс. км, включая 8 млрд в дальнем следовании и 197,8 млн в пригородном направлении.

В июле по ЮВЖД также перевезли 1,3 млн пассажиров, что на 1,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кабира Гасанова