Девелопер решил работать, а не сидеть

Суд в Москве заменил неотбытую часть срока на исправительные работы девелоперу Альберту Худояну. Он получил восемь лет колонии за обман деловых партнеров при строительстве жилого комплекса в Москве, а резонанс его дело получило из-за того, что стало основанием для уголовного преследования ряда высокопоставленных сотрудников Следственного департамента МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберта Худояна отпустили до срока, но на принудительные работы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Альберта Худояна отпустили до срока, но на принудительные работы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Люблинский суд Москвы 17 сентября удовлетворил ходатайство Альберта Худояна о замене неотбытой части наказания на исправительные работы. В 2022 году он получил в апелляционной инстанции восемь лет лишения свободы (первая годом ранее дала шесть лет), и с пересчетом времени, проведенного под арестом, ему оставалось сидеть менее полутора лет.

Попытку выйти на свободу досрочно владелец компании Optima Development Альберт Худоян предпринимал дважды.

В июне этого года тот же Люблинский суд отказался удовлетворить его ходатайство об УДО.

Тогда не возражали ни потерпевшая сторона, ни администрация столичного СИЗО №7, где отбывал наказание осужденный, однако воспротивилась прокуратура, настаивавшая, что предприниматель исправился не в полной мере.

После этого осужденный написал другое ходатайство. На этот раз не возражал никто, поэтому оснований отказать Альберту Худояну у суда не нашлось. Если обжаловать судебное решение никто не станет (на это отводится 15 дней), то оно вступит в законную силу.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Альберт Худоян был осужден за организацию хищения у его деловых партнеров земельных участков на Ленинградском проспекте на общую сумму 4,2 млрд руб. Одним из обманутых в этой истории оказался давний знакомый девелопера, в то время депутат Госдумы, Ильдар Саймиев.

По версии следствия, Худоян создал у совместной компании-застройщика искусственную задолженность, после чего с помощью цепочки притворных сделок похитил у партнеров их часть активов, передав третьим лицам.

Расследование этого уголовного дела сопровождалось громким скандалом, который привел в 2020 году к отставке начальника Следственного департамента МВД Александра Романова и уголовному преследованию двух его тогдашних замов — генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам Александра Брянцева, который первоначально вел дело девелопера. Всех троих обвинили в попытке развалить дело Худояна. Однако в 2021 году генпрокурор Игорь Краснов отказался утверждать обвинительное заключение в отношении экс-сотрудников МВД, все трое обвиняемых были выпущены из СИЗО. С тех пор фигуранты остаются обвиняемыми в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), но расследование фактически заморожено.

Между тем в отношении самого Альберта Худояна, пока он отбывал срок, СКР возбудил еще одно уголовное дело — о хищении долей компании «Авиасити» и ее земельного участка площадью 11,4 га на Ленинградском проспекте, на котором впоследствии был построен квартал «Прайм парк». Сумма ущерба по делу, по данным “Ъ”, около 4,5 млрд руб. При этом защита застройщика заявляла тогда, что новое расследование направлено на полный отъем бизнеса у их клиента. Расследование этого дела было завершено в апреле прошлого года, после чего Альберт Худоян и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами. В какой стадии оно находится сейчас, неизвестно.

Олег Рубникович