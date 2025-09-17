В Ростове адвоката подозревают в двух эпизодах мошенничества на 6 млн рублей

Члена Адвокатской палаты Ростовской области Марину Гаран (Матросову) подозревают двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи располагают информацией, что эпизодов могло быть больше. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом случае подозреваемая в 2020 году пообещала вернуть клиенту похищенные мошенником деньги за вознаграждение — 2 млн руб. Требование адвоката пострадавший выполнил, но денежные средства ему не были возвращены.

А в 2022 году адвокат ввела в заблуждение двух мужчин, сообщив им заведомо ложную информацию о том, что имеет обширные связи в правоохранительных органах и может повлиять на решение о непривлечении их к уголовной ответственности за вознаграждение в размере 4,2 млн руб.

«В обоих случаях адвокат похитила денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. Следствием установлено, что женщина и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений»,— добавили в ведомстве.

Расследование продолжается. Граждан, пострадавших от неправомерных действий адвоката, следователи просят обращаться в следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области.

Наталья Белоштейн