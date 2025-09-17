Labubu покатился по наклонной

Компания-производитель игрушек Labubu подешевела на $13 млрд всего за три недели. С момента пиковой стоимости 26 августа акции китайской Pop Mart International обрушились почти на четверть. В конце лета она стоила $54 млрд, а сегодня — $43 млрд. Черным днем для компании стало 15 сентября. Котировки на Гонконгской бирже стали снижаться после того, как JPMorgan скорректировал свою рекомендацию по этим акциям с уровня «выше рынка» до позиции «нейтрально», пишет Bloomberg.

Аналитики в своем прогнозе сослались на слабые катализаторы роста и непривлекательные оценки. Целевую цену к декабрю 2026 года эксперты сбавили на 25%. По их мнению, бумаги Pop Mart и сейчас торгуются примерно в 23 раза выше ожидаемой прибыли на акцию на горизонте 12 месяцев. Инвесторы перестали верить в дальнейший рост пушистого Labubu, считает экономист Сергей Хестанов: «С начала 2000-х годов в большинстве крупных экономик установилась так называемая эпоха дешевых денег, то есть процентные ставки стали довольно низкими. Они приводят к тому, что компания, которая некоторое время демонстрирует отличные темпы роста выручки и прибыли, оценивается очень высоко. И производитель трендовых кукол — идеальный объект повышенного интереса спекулятивных инвесторов в этих условиях.

Когда компания становится очень популярной, это приводит к тому, что ее акции ажиотажно покупаются, что вызывает самоподдерживающийся рост котировок бумаг. Процесс может зайти очень далеко.

Но сейчас, когда популярность данного продукта начала несколько снижаться, все прогнозные модели, рассчитывающие стоимость акций, исходя из скорости роста бизнеса, демонстрируют резкое падение так называемой справедливой цены. Это и приводит к тому, что спекулятивно настроенные инвесторы начинают продавать бумаги. Как следствие, их стоимость падает, снижается и капитализация компании. Рано или поздно возникают какие-то обстоятельства, которые отрезвляют игроков рынка. И сейчас мы наблюдаем именно этот процесс».

За первые полгода 2025-го чистая прибыль производителя Labubu выросла почти на 400%. Сказался взрывной спрос на китайские игрушки, особенно на зарубежных рынках. Теперь зубастый монстр переживает столь же стремительное падение интереса, констатирует Bloomberg. Один из самых показательных индикаторов — снижение цен на этот товар в сегменте перепродажи. И реанимировать интерес потребителя в этом случае почти невозможно, уверен президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Все, всплеск прошел. Такие бренды вспыхивают, живут какое-то время, потом угасают, потому что в них, на мой взгляд, нет какой-то глубокой сущности. Например, у Coca-Cola она есть, потому что напиток распространен по всему миру, его покупают, он нравится, его используют в коктейлях и так далее. В Labubu же это все антураж, там нет каких-то потребительских качеств. Стоит ли придумывать какого-то последователя? Но он не повлечет всплеска интереса. В случае с Барби вдогонку сделали Кена, он что-то там добавил бренду. Но, в общем-то, в этой истории на эмоциях и моде произошел взрывной рост. А покупатель, на мой взгляд, этого уже накушался».

Основатель компании Pop Mart Ван Нин остается одним из самых молодых миллиардеров Китая. Он и его семья занимают 108-е место в списке миллиардеров Forbes. Их состояние оценивается в $21 млрд. При этом за один день, 15 сентября, они потеряли $1,5 млрд.

Светлана Белова