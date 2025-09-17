На Дону уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает допустимого порога

В Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас в структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. Тем не менее в сентябре и октябре в регионе ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детей в коллективах дошкольных учреждений и школах. Кроме того, в регионе по состоянию на середину сентября против гриппа привиты более 165 тыс. человек или 4,0% от численности населения. Уточняется, что более 300 человек были привиты за счет «средств прочих источников финансирования».

Константин Соловьев