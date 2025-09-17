Путин потребовал вести работу с обращениями россиян без бюрократии

Работа с обращениями граждан, которые поступают на прямую линию, должна быть освобождена от лишней бюрократии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансляция встречи президента России Владимира Путина с членами Общественной палаты седьмого состава в режиме видеоконференции, 25 июня 2020 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Трансляция встречи президента России Владимира Путина с членами Общественной палаты седьмого состава в режиме видеоконференции, 25 июня 2020 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нужно сделать все для того, чтобы эта работа (с обращениями граждан на прямую линию.— «Ъ») была максимально разбюрократизирована и проводилась вживую»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Он также попросил взаимодействовать с гражданами таким образом, чтобы все запросы людей были в работе. Президент отметил, что «это не просто социологический опрос», а «живая обратная связь с людьми», которая «помогает выявлять наиболее острые проблемы».