В Ростове подтвердили сброс неочищенных сточных вод в реку Кизитеринка

Специалисты подтвердили факт загрязнения реки Кизитеринка в районе парка Авиаторов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Признаки сброса неочищенных сточных вод, предположительно, с территории канализационной насосной станции АО «Ростовводоканал».

«Учитывая, что объект, эксплуатируемый АО «Ростовводоканал», подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору), информация направлена в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев

